Après avoir reçu un prix pour l’ensemble de son oeuvre lors de la cérémonie des trophées du sport organisée par le quotidien sportif espagnol, AS, Rafael Nadal a fait le tour des médias pour évoquer sa nouvelle vie hors des courts.
Interrogé sur la possibilité de participer à une exhibition, dans les mois et années à venir, aux côtés de ses deux grands rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic, l’homme aux 14 Roland‐Garros n’a pas fermé la porte.
Des propos extraits de l’interview accordée à la radio, Cadena SER.
Q. Le tennis vous manque‐t‐il ? Regrettez‐vous d’avoir arrêté ?
Rafael Nadal : « C’est une étape terminée, bien terminée. Je suis convaincu que mon heure était venue, car il n’y avait plus rien à faire. Cela ne veut pas dire que je ne pourrai pas m’amuser lors d’une exhibition à l’avenir. Inutile d’en rêver, c’est tout à fait possible que je joue contre Djokovic ou Federer, mais il ne vous attendez pas à ce qu’on retrouve notre niveau avant (rires). Si cela se produit, nous nous préparerons pour donner le meilleur de nous‐mêmes. »
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 16:40