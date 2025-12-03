Après avoir reçu un prix pour l’en­semble de son oeuvre lors de la céré­monie des trophées du sport orga­nisée par le quoti­dien sportif espa­gnol, AS, Rafael Nadal a fait le tour des médias pour évoquer sa nouvelle vie hors des courts.

Interrogé sur la possi­bi­lité de parti­ciper à une exhi­bi­tion, dans les mois et années à venir, aux côtés de ses deux grands rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic, l’homme aux 14 Roland‐Garros n’a pas fermé la porte.

Des propos extraits de l’in­ter­view accordée à la radio, Cadena SER.

Q. Le tennis vous manque‐t‐il ? Regrettez‐vous d’avoir arrêté ?

Rafael Nadal : « C’est une étape terminée, bien terminée. Je suis convaincu que mon heure était venue, car il n’y avait plus rien à faire. Cela ne veut pas dire que je ne pourrai pas m’amuser lors d’une exhi­bi­tion à l’avenir. Inutile d’en rêver, c’est tout à fait possible que je joue contre Djokovic ou Federer, mais il ne vous attendez pas à ce qu’on retrouve notre niveau avant (rires). Si cela se produit, nous nous prépa­re­rons pour donner le meilleur de nous‐mêmes. »