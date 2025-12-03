Entraîneur du Britannique, Henry Patten, actuel 3e joueur mondial en double et récent vainqueur du Masters 1000 de Paris avec son partenaire finlandais, Heliovaara, Calvin Betton a décidé de pousser un vrai coup de gueule contre l’ATP et sa manière de traiter médiatiquement le double par rapport au simple.
« Cela m’agace qu’il n’y ait aucune promotion pour le double. Aucune promotion. Si vous allez sur Tennis TV, essayez de trouver une publication sur le double, vous n’en trouverez aucune », a déclaré Betton dans le podcast, Chip n Charge Tennis. « Cette année, j’ai vu des vidéos de joueurs de tennis jouant au golf, faisant du skateboard et se serrant la main. Ils sont obsédés par le fait que chaque fois que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se croisent dans un couloir, ils installent une caméra et disent : « Deux légendes se rencontrent », comme si cela arrivait chaque semaine. Il n’y a aucune raison de toujours filmer cela. C’est pathétique. »
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 17:17