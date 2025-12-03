AccueilATPCalvin Betton, entraîneur en double, enrage contre le traitement réservé à Alcaraz...
Calvin Betton, entraî­neur en double, enrage contre le trai­te­ment réservé à Alcaraz et Sinner : « C’est pathé­tique. Ils sont obsédés par eux »

Entraîneur du Britannique, Henry Patten, actuel 3e joueur mondial en double et récent vain­queur du Masters 1000 de Paris avec son parte­naire finlan­dais, Heliovaara, Calvin Betton a décidé de pousser un vrai coup de gueule contre l’ATP et sa manière de traiter média­ti­que­ment le double par rapport au simple. 

« Cela m’agace qu’il n’y ait aucune promo­tion pour le double. Aucune promo­tion. Si vous allez sur Tennis TV, essayez de trouver une publi­ca­tion sur le double, vous n’en trou­verez aucune », a déclaré Betton dans le podcast, Chip n Charge Tennis. « Cette année, j’ai vu des vidéos de joueurs de tennis jouant au golf, faisant du skate­board et se serrant la main. Ils sont obsédés par le fait que chaque fois que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se croisent dans un couloir, ils installent une caméra et disent : « Deux légendes se rencontrent », comme si cela arri­vait chaque semaine. Il n’y a aucune raison de toujours filmer cela. C’est pathétique. »

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 17:17

