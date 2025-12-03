Après avoir adressé un nouveau tacle à Filippo Volandri, actuel capitaine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, Fabio Fognini, fraîchement retraité, est revenu avec franchise sur sa carrière.
Et forcément, l’ancien 9e joueur mondial a regretté certains de ses excès sur le court.
« J’aurais pu gagner beaucoup plus. Mais j’ai gagné moins à cause de mon comportement. J’ai pris quelques coups. J’ai reçu quelques amendes. La plus salée m’a été infligée à l’US Open : 96 000 dollars. Mais on m’avait dit que si je me comportais bien pendant huit tournois du Grand Chelem d’affilée, je ne paierais que 50 %. Je pense avoir payé environ un demi‐million d’euros d’amendes au cours de ma vie », a déclaré Fabio au cours d’un entretien réalisé sur la chaîne italienne, Rai, pour l’émission, « Belve ».
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 17:47