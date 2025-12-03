AccueilATPFabio Fognini : "Je pense avoir payé environ un demi-million d'euros d'amendes...
Après avoir adressé un nouveau tacle à Filippo Volandri, actuel capi­taine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, Fabio Fognini, fraî­che­ment retraité, est revenu avec fran­chise sur sa carrière. 

Et forcé­ment, l’an­cien 9e joueur mondial a regretté certains de ses excès sur le court. 

« J’aurais pu gagner beau­coup plus. Mais j’ai gagné moins à cause de mon compor­te­ment. J’ai pris quelques coups. J’ai reçu quelques amendes. La plus salée m’a été infligée à l’US Open : 96 000 dollars. Mais on m’avait dit que si je me compor­tais bien pendant huit tour­nois du Grand Chelem d’af­filée, je ne paie­rais que 50 %. Je pense avoir payé environ un demi‐million d’euros d’amendes au cours de ma vie », a déclaré Fabio au cours d’un entre­tien réalisé sur la chaîne italienne, Rai, pour l’émis­sion, « Belve ». 

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 17:47

