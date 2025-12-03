Ils formaient l’un des couples les plus connus du monde du sport depuis près de 10 ans. Mais selon le toujours bien renseigné quoti­dien alle­mand, Bild, Ana Ivanovic et Bastian Schweinsteiger ont décidé de se séparer de manière définitive.

Après plusieurs mois de rumeurs concer­nant une sépa­ra­tion entre les deux anciens cham­pions, l’ex‐joueuse serbe, numéro 1 mondiale et lauréate de Roland‐Garros (2008), aurait demandé le divorce et la garde des trois enfants.

According to Bild, Ana Ivanović has filed for divorce from her husband, Bastian Schweinsteiger, after nine years of marriage and three chil­dren. 😲



The deci­sion comes amid earlier media specu­la­tion about an alleged affair — none of which has been confirmed by either party. pic.twitter.com/tn5Wqlcghl — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) December 3, 2025

Une déci­sion qui inter­vient quelques semaines après la publi­ca­tion dans la presse alle­mande de photos de Schweinsteiger embras­sant sa nouvelle compagne. Une publi­ca­tion qui avait fait l’effet d’une bombe et le bonheur de la presse à scandale.