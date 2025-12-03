AccueilInsoliteMariée à une légende du football depuis neuf ans, Ana Ivanovic demande...
InsoliteWTA

Mariée à une légende du foot­ball depuis neuf ans, Ana Ivanovic demande le divorce

Thomas S
Par Thomas S

-

671

Ils formaient l’un des couples les plus connus du monde du sport depuis près de 10 ans. Mais selon le toujours bien renseigné quoti­dien alle­mand, Bild, Ana Ivanovic et Bastian Schweinsteiger ont décidé de se séparer de manière définitive. 

Après plusieurs mois de rumeurs concer­nant une sépa­ra­tion entre les deux anciens cham­pions, l’ex‐joueuse serbe, numéro 1 mondiale et lauréate de Roland‐Garros (2008), aurait demandé le divorce et la garde des trois enfants. 

Une déci­sion qui inter­vient quelques semaines après la publi­ca­tion dans la presse alle­mande de photos de Schweinsteiger embras­sant sa nouvelle compagne. Une publi­ca­tion qui avait fait l’effet d’une bombe et le bonheur de la presse à scandale. 

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 18:08

Article précédent
Fabio Fognini : « Je pense avoir payé environ un demi‐million d’euros d’amendes au cours de ma vie. La plus salée était à l’US Open… »
Article suivant
Ilie Nastase sur Nicola Pietrangeli, récem­ment décédé : « Nous allions dîner ensemble même si l’un perdait et l’autre gagnait, il n’y avait aucun problème. Je ne sais pas si cela existe encore aujourd’hui »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.