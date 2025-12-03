Ils formaient l’un des couples les plus connus du monde du sport depuis près de 10 ans. Mais selon le toujours bien renseigné quotidien allemand, Bild, Ana Ivanovic et Bastian Schweinsteiger ont décidé de se séparer de manière définitive.
Après plusieurs mois de rumeurs concernant une séparation entre les deux anciens champions, l’ex‐joueuse serbe, numéro 1 mondiale et lauréate de Roland‐Garros (2008), aurait demandé le divorce et la garde des trois enfants.
According to Bild, Ana Ivanović has filed for divorce from her husband, Bastian Schweinsteiger, after nine years of marriage and three children. 😲— Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) December 3, 2025
The decision comes amid earlier media speculation about an alleged affair — none of which has been confirmed by either party. pic.twitter.com/tn5Wqlcghl
Une décision qui intervient quelques semaines après la publication dans la presse allemande de photos de Schweinsteiger embrassant sa nouvelle compagne. Une publication qui avait fait l’effet d’une bombe et le bonheur de la presse à scandale.
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 18:08