Sabalenka met les choses au clair : « Je ne chan­gerai pas ma natio­na­lité spor­tive, simple­ment parce que je ne veux pas trahir tous ces enfants en Biélorussie »

Alors que comme tous les joueurs russes et biélo­russes, elle reste contrainte de jouer sous bannière neutre, et que Daria Kasatkina ou Anastasia Potapova ont changé de natio­na­lité spor­tive, la numéro 1 mondiale a écarté cette éven­tua­lité au micro de la BBC.

« J’ai toujours été fière de repré­senter un si petit pays. Je suis une inspi­ra­tion pour les plus jeunes là‐bas. Je ne chan­gerai pas ma natio­na­lité spor­tive, simple­ment parce que je ne veux pas trahir tous ces enfants en Biélorussie. Je veux repré­senter la Biélorussie pour eux, pour qu’ils me voient jouer au plus haut niveau et qu’ils s’inspirent de moi. Avec mon exemple, j’espère leur montrer que si je suis capable d’atteindre le sommet en venant d’un pays aussi petit, ils peuvent égale­ment le faire à l’avenir. »

Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 11:57

