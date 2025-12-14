Alors que comme tous les joueurs russes et biélorusses, elle reste contrainte de jouer sous bannière neutre, et que Daria Kasatkina ou Anastasia Potapova ont changé de nationalité sportive, la numéro 1 mondiale a écarté cette éventualité au micro de la BBC.
« J’ai toujours été fière de représenter un si petit pays. Je suis une inspiration pour les plus jeunes là‐bas. Je ne changerai pas ma nationalité sportive, simplement parce que je ne veux pas trahir tous ces enfants en Biélorussie. Je veux représenter la Biélorussie pour eux, pour qu’ils me voient jouer au plus haut niveau et qu’ils s’inspirent de moi. Avec mon exemple, j’espère leur montrer que si je suis capable d’atteindre le sommet en venant d’un pays aussi petit, ils peuvent également le faire à l’avenir. »
