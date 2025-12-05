Après avoir révélé qu’il avait donné un précieux conseil à Toni pour Rafael Nadal alors que ce dernier avait 14 ans et raconté une anec­dote impro­bable sur Roger Federer, Boris Becker, de passage dans l’émission espa­gnole, la Revuelta, est égale­ment revenu sur sa colla­bo­ra­tion fruc­tueuse avec Novak Djokovic entre 2014 et 2016.

L’ancien cham­pion alle­mand a notam­ment raconté les coulisses et circons­tances de cette asso­cia­tion avec le joueur serbe.

« Ce fut un moment spec­ta­cu­laire. J’ai été surpris qu’il m’ap­pelle, car en octobre 2012, il avait perdu sa place de numéro 1 au profit de Rafa et n’était plus que numéro 2. Son manager m’a donc appelé et m’a demandé : ‘Pourriez‐vous vous imaginer devenir son entraî­neur ?’. Et j’ai répondu : ‘Pourquoi ?’. Il n’est plus numéro 1 et il a perdu tous les tour­nois du Grand Chelem face à Rafa Nadal et, vous savez, c’est un problème pour le haut niveau. »