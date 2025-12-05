AccueilATPBecker, ex-coach de Djokovic : "Le manager de Novak m'a appelé et...
ATP

Becker, ex‐coach de Djokovic : « Le manager de Novak m’a appelé et m’a dit : ‘Il n’est plus numéro 1 et il a perdu tous les tour­nois du Grand Chelem contre Nadal’ »

Thomas S
Par Thomas S

-

194

Après avoir révélé qu’il avait donné un précieux conseil à Toni pour Rafael Nadal alors que ce dernier avait 14 ans et raconté une anec­dote impro­bable sur Roger Federer, Boris Becker, de passage dans l’émission espa­gnole, la Revuelta, est égale­ment revenu sur sa colla­bo­ra­tion fruc­tueuse avec Novak Djokovic entre 2014 et 2016. 

L’ancien cham­pion alle­mand a notam­ment raconté les coulisses et circons­tances de cette asso­cia­tion avec le joueur serbe. 

« Ce fut un moment spec­ta­cu­laire. J’ai été surpris qu’il m’ap­pelle, car en octobre 2012, il avait perdu sa place de numéro 1 au profit de Rafa et n’était plus que numéro 2. Son manager m’a donc appelé et m’a demandé : ‘Pourriez‐vous vous imaginer devenir son entraî­neur ?’. Et j’ai répondu : ‘Pourquoi ?’. Il n’est plus numéro 1 et il a perdu tous les tour­nois du Grand Chelem face à Rafa Nadal et, vous savez, c’est un problème pour le haut niveau. »

Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 18:29

Article précédent
Prise en flagrant délit de plagiat, Potapova n’a vrai­ment honte rien
Article suivant
Jack Draper inquiète encore : « C’est une déci­sion difficile »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.