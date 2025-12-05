Après avoir révélé qu’il avait donné un précieux conseil à Toni pour Rafael Nadal alors que ce dernier avait 14 ans et raconté une anecdote improbable sur Roger Federer, Boris Becker, de passage dans l’émission espagnole, la Revuelta, est également revenu sur sa collaboration fructueuse avec Novak Djokovic entre 2014 et 2016.
L’ancien champion allemand a notamment raconté les coulisses et circonstances de cette association avec le joueur serbe.
« Ce fut un moment spectaculaire. J’ai été surpris qu’il m’appelle, car en octobre 2012, il avait perdu sa place de numéro 1 au profit de Rafa et n’était plus que numéro 2. Son manager m’a donc appelé et m’a demandé : ‘Pourriez‐vous vous imaginer devenir son entraîneur ?’. Et j’ai répondu : ‘Pourquoi ?’. Il n’est plus numéro 1 et il a perdu tous les tournois du Grand Chelem face à Rafa Nadal et, vous savez, c’est un problème pour le haut niveau. »
Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 18:29