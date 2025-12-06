13 juin 2021, Stefanos est en finale de Roland‐Garros. Après deux sets de fou où il domine outra­geu­se­ment Novak Djokovic, tous les spécia­listes l’ima­gine déjà soulever enfin un trophée du Grand Chelem. Deux heures plus tard, le Grec est terrassé, battu par son mental et un Nole maitre de ses nerfs.

Depuis, le parcours du Grec ressemble à des montagnes russes parse­mées de déci­sions « bancales », de choix de carrière discu­tables. Après avoir être inspi­rant, flam­boyant, le Dieu Grec est rentré dans une dyna­mique destruc­tive tant sur le plan du tennis que personnel.

Son idylle avec Paula Badosa semblait voué à l’échec tant le gamin de sa maman et de son papa n’était pas prêt pour ce brou­haha médiatique.

Et puis comme il fallait bien s’en sortir, voila que Stefanos s’en­gouf­frait dans le fameux syndrome du martyr comme s’il exis­tait autour de lui des êtres malfai­sants, Paula, Goran, son père, les autres. Et pour clore le tout, les récents propos de sa maman qui ne l’épargne concer­nant sa sépa­ra­tion alors qu’elle devrait le protéger.

Stefanos a vu la lumière et comme Icar, ses ailes ont fondues, le voila main­te­nant seul et triste.

Seul face à une réalité : un clas­se­ment ATP indigne de son talent 34ème et sûre­ment peu d’envie à démarrer une nouvelle saison sur un circuit où l’idée même de rentrer dans le player’s lounge le hante, et lui noue la gorge.