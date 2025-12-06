Après une saison décevante où il a chuté au classement ATP (NDLR : Il est 16ème), le Russe fait le spectacle sur le circuit UTS à Londres.
En marge de cette exhibition, il s’est prononcé au sujet de la domination de l’Italien et de l’Espagnol. Ses propos ne sont pas dénués de sens.
« Carlos et Jannik sont clairement bien au‐dessus de tous les autres joueurs, c’est tout. Pour moi, ils jouent simplement au tennis. Ils ne jouent pas avec la peur au ventre ni en espérant que l’adversaire rate sa balle. Ils jouent juste au tennis, font la même chose et le score n’a aucune importance. C’est ce qui les différencie des autres, à mon avis. »
Publié le samedi 6 décembre 2025 à 09:45