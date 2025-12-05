AccueilWTAPrise en flagrant délit de plagiat, Potapova n'a vraiment honte de rien
Plus c’est gros, plus ça passe. Enfin presque…

Alors qu’elle vient d’an­noncer son chan­ge­ment de natio­na­lité spor­tive, passant de la russe à l’au­tri­chienne, avec un beau message d’amour pour ses nouvelles couleurs sur les réseaux sociaux, Anastasia Potapova a été rattrapée par la patrouille du net. 

En effet, certains inter­nautes ont remarqué que l’ac­tuelle 51e mondiale avait copié mot pour mot l’an­nonce de sa compa­triote, Daria Kasatkina (devenue austra­lienne en avril dernier après plusieurs menaces liées à son orien­ta­tion poli­tique et sexuelle) en chan­geant seule­ment Australie par Autriche et Melbourne par Vienne.

Un pur plagiat qui en dit long sur les moti­va­tions de la joueuse née à Saratov, dans le sud‐ouest de la Russie. 

