Plus c’est gros, plus ça passe. Enfin presque…
Alors qu’elle vient d’annoncer son changement de nationalité sportive, passant de la russe à l’autrichienne, avec un beau message d’amour pour ses nouvelles couleurs sur les réseaux sociaux, Anastasia Potapova a été rattrapée par la patrouille du net.
En effet, certains internautes ont remarqué que l’actuelle 51e mondiale avait copié mot pour mot l’annonce de sa compatriote, Daria Kasatkina (devenue australienne en avril dernier après plusieurs menaces liées à son orientation politique et sexuelle) en changeant seulement Australie par Autriche et Melbourne par Vienne.
not she copying Dasha’s words but only replaced Australia with Austria🗿 pic.twitter.com/GST2XIMAab— Sanna (@sanna_tw) December 4, 2025
Un pur plagiat qui en dit long sur les motivations de la joueuse née à Saratov, dans le sud‐ouest de la Russie.
Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 17:26