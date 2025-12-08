Vainqueur de l’UTS à Londres (l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou), Alex De Minaur a accordé une interview à Tennis365 dans laquelle il a insisté sur la force mentale de Jannik Sinner.
« L’une des plus grandes qualités de Jannik est son niveau, qui ne fluctue jamais, jour après jour. C’est l’une des choses les plus impressionnantes d’un point de vue tennistique, mais aussi mental. Cette année, il s’est passé beaucoup de choses, mais cela ne l’a pas affecté mentalement. À Roland‐Garros, il menait deux sets à un, avait des balles de match et a perdu. Ce fut un match incroyable, puis il a réussi à confirmer à Wimbledon. C’est incroyable de pouvoir se remettre d’une telle déception et de jouer comme il l’a fait pour remporter Wimbledon. C’est presque comme si les moments difficiles ne l’affectaient pas. Ils rebondissent sur lui, disparaissent la semaine suivante, et c’est admirable. »
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 16:59