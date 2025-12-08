Vainqueur de l’UTS à Londres (l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou), Alex De Minaur a accordé une inter­view à Tennis365 dans laquelle il a insisté sur la force mentale de Jannik Sinner.

« L’une des plus grandes qualités de Jannik est son niveau, qui ne fluctue jamais, jour après jour. C’est l’une des choses les plus impres­sion­nantes d’un point de vue tennis­tique, mais aussi mental. Cette année, il s’est passé beau­coup de choses, mais cela ne l’a pas affecté menta­le­ment. À Roland‐Garros, il menait deux sets à un, avait des balles de match et a perdu. Ce fut un match incroyable, puis il a réussi à confirmer à Wimbledon. C’est incroyable de pouvoir se remettre d’une telle décep­tion et de jouer comme il l’a fait pour remporter Wimbledon. C’est presque comme si les moments diffi­ciles ne l’af­fec­taient pas. Ils rebon­dissent sur lui, dispa­raissent la semaine suivante, et c’est admirable. »