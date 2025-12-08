AccueilInsoliteGauff bientôt plus riche que Sinner et Alcaraz, c'est largement mérité !
Gauff bientôt plus riche que Sinner et Alcaraz, c’est large­ment mérité !

Coco Gauff est une grande star surtout de l’autre côté de l’Atlantique. Elle vient de signer un très gros contrat avec Mercedes. Alors qu’elle titillait déjà Alcaraz et Sinner en terme de montants gagnés dans le spon­so­ring, elle risque bien avec cette signa­ture de dépasser le duo magique.

On peut dire que c’est mérité car la cham­pionne améri­caine ne manque pas de charisme et son palmarès va encore se gonfler au fil des années.

Publié le lundi 8 décembre 2025 à 18:08

