Coco Gauff est une grande star surtout de l’autre côté de l’Atlantique. Elle vient de signer un très gros contrat avec Mercedes. Alors qu’elle titillait déjà Alcaraz et Sinner en terme de montants gagnés dans le sponsoring, elle risque bien avec cette signature de dépasser le duo magique.
A year or two and she’ll be going from highest earning female tennis player to just highest earning tennis player, something that has never been done before.— Lucas (@FlopMerchant) December 8, 2025
Carlos and Jannik are on $35M and $27M for endorsements respectively and Coco was on $25M before the Mercedes deal. pic.twitter.com/EpYAT887mZ
On peut dire que c’est mérité car la championne américaine ne manque pas de charisme et son palmarès va encore se gonfler au fil des années.
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 18:08