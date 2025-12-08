Coco Gauff est une grande star surtout de l’autre côté de l’Atlantique. Elle vient de signer un très gros contrat avec Mercedes. Alors qu’elle titillait déjà Alcaraz et Sinner en terme de montants gagnés dans le spon­so­ring, elle risque bien avec cette signa­ture de dépasser le duo magique.

A year or two and she’ll be going from highest earning female tennis player to just highest earning tennis player, some­thing that has never been done before.



Carlos and Jannik are on $35M and $27M for endor­se­ments respec­ti­vely and Coco was on $25M before the Mercedes deal. pic.twitter.com/EpYAT887mZ — Lucas (@FlopMerchant) December 8, 2025

On peut dire que c’est mérité car la cham­pionne améri­caine ne manque pas de charisme et son palmarès va encore se gonfler au fil des années.