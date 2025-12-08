« Mon prochain tournoi sera l’Open d’Australie à la mi‐janvier (12 Janvier au 1er Février) cela me laisse du temps pour bien me préparer et surtout arriver en forme en 2026 » voila ce qu’à déclaré à d’Abu Dhabi le champion italien.
Un choix n’est pas étonnant, c’est le même qu’en 2025. On rappelle que Jannik est le tenant du titre. La saison passée il avait dominé en 3 sets Alexandre Zverev (6−3, 7–6, 6–3).
Peu de joueurs du top 10 arrivent à Melbourne avec beaucoup de matchs dans les jambes sauf un certain Djokovic qui très souvent place une compétition avant le tournoi du Grand Chelem où il a le mieux réussi.
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 18:45