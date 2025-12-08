« Mon prochain tournoi sera l’Open d’Australie à la mi‐janvier (12 Janvier au 1er Février) cela me laisse du temps pour bien me préparer et surtout arriver en forme en 2026 » voila ce qu’à déclaré à d’Abu Dhabi le cham­pion italien.

Un choix n’est pas éton­nant, c’est le même qu’en 2025. On rappelle que Jannik est le tenant du titre. La saison passée il avait dominé en 3 sets Alexandre Zverev (6−3, 7–6, 6–3).

Peu de joueurs du top 10 arrivent à Melbourne avec beau­coup de matchs dans les jambes sauf un certain Djokovic qui très souvent place une compé­ti­tion avant le tournoi du Grand Chelem où il a le mieux réussi.