Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se retrouveront quelques jours avant le début de l’Open d’Australie 2026 (18 janvier au 1er février), à l’occasion d’un match d’exhibition le 10 janvier prochain en Corée du Sud.
Dans des propos accordés à Tennis Korea et relayés par Punto de Break, le numéro 1 mondial a évoqué les comparaisons entre sa rivalité avec Jannik Sinner et celle entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.
« Cette comparaison est un véritable honneur pour moi en tant que joueur. Je pense que cela signifie beaucoup que les fans de tennis ressentent la même chose lorsqu’ils regardent nos matchs. Les rivalités dans le sport sont un élément puissant qui alimente l’intérêt des fans, et j’ai moi‐même été très inspiré par la rivalité entre Rafa Nadal et Roger Federer pendant mon enfance. Jannik et moi nous sommes déjà affrontés sur de nombreuses grandes scènes et avons disputé des matchs intenses. Nous nous sommes affrontés dans plusieurs finales de Grand Chelem, et je pense que nous nous renforçons mutuellement. Avec une longue carrière devant nous, j’espère que nous pourrons poursuivre cette rivalité positive qui nous aidera à grandir ensemble. »
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 17:58