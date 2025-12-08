Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se retrou­ve­ront quelques jours avant le début de l’Open d’Australie 2026 (18 janvier au 1er février), à l’occasion d’un match d’exhibition le 10 janvier prochain en Corée du Sud.

Dans des propos accordés à Tennis Korea et relayés par Punto de Break, le numéro 1 mondial a évoqué les compa­rai­sons entre sa riva­lité avec Jannik Sinner et celle entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Cette compa­raison est un véri­table honneur pour moi en tant que joueur. Je pense que cela signifie beau­coup que les fans de tennis ressentent la même chose lors­qu’ils regardent nos matchs. Les riva­lités dans le sport sont un élément puis­sant qui alimente l’in­térêt des fans, et j’ai moi‐même été très inspiré par la riva­lité entre Rafa Nadal et Roger Federer pendant mon enfance. Jannik et moi nous sommes déjà affrontés sur de nombreuses grandes scènes et avons disputé des matchs intenses. Nous nous sommes affrontés dans plusieurs finales de Grand Chelem, et je pense que nous nous renfor­çons mutuel­le­ment. Avec une longue carrière devant nous, j’es­père que nous pour­rons pour­suivre cette riva­lité posi­tive qui nous aidera à grandir ensemble. »