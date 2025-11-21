AccueilWTAWim Fissette, coach de Swiatek, prise à son propre jeu : "Je...
Wim Fissette, coach de Swiatek, prise à son propre jeu : « Je n’ai pas aimé ça, et Iga non plus. Personne n’aime perdre comme ça »

Thomas S
Par Thomas S

-

1781

Grande spécia­liste pour infliger des bagels (6−0) à tout va à ses adver­saires, Iga Swiatek a été prise à son propre jeu cette saison, notam­ment lors des grands rendez‐vous. 

Interrogé à ce sujet lors d’une inter­view avec le site polo­nais, Sport, l’en­traî­neur de la 2e joueuse mondiale, Wim Fissette, n’a pas caché un certain agace­ment. Extraits. 

Question : Voici une autre statis­tique : Iga Swiatek a perdu quatre sets cette année (0−6), dont trois au set décisif : contre Navarro à Pékin, Sabalenka à Paris et Rybakina à Riyad. Est‐ce inquié­tant ou sans impor­tance ?
Wim Fissette : Je n’ai pas aimé ça, et Iga non plus, bien sûr. Personne n’aime perdre comme ça, mais ça peut arriver. Par exemple, le tournoi de Pékin s’est déroulé à un moment diffi­cile de la saison, où il était parti­cu­liè­re­ment compliqué de surmonter de nombreux obstacles. Nous voulons toujours gagner des matchs en trois sets, nous battre jusqu’à la dernière balle. Ce genre de choses peut arriver, mais en fin de saison, nous ne nous attar­de­rons pas là‐dessus. Nous nous concen­trons plutôt sur le bilan de 2025 et sur les points à améliorer pour la saison prochaine, sur la manière de progresser.

Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 18:15

