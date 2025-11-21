Grande spécialiste pour infliger des bagels (6−0) à tout va à ses adversaires, Iga Swiatek a été prise à son propre jeu cette saison, notamment lors des grands rendez‐vous.
Interrogé à ce sujet lors d’une interview avec le site polonais, Sport, l’entraîneur de la 2e joueuse mondiale, Wim Fissette, n’a pas caché un certain agacement. Extraits.
Question : Voici une autre statistique : Iga Swiatek a perdu quatre sets cette année (0−6), dont trois au set décisif : contre Navarro à Pékin, Sabalenka à Paris et Rybakina à Riyad. Est‐ce inquiétant ou sans importance ?
Wim Fissette : Je n’ai pas aimé ça, et Iga non plus, bien sûr. Personne n’aime perdre comme ça, mais ça peut arriver. Par exemple, le tournoi de Pékin s’est déroulé à un moment difficile de la saison, où il était particulièrement compliqué de surmonter de nombreux obstacles. Nous voulons toujours gagner des matchs en trois sets, nous battre jusqu’à la dernière balle. Ce genre de choses peut arriver, mais en fin de saison, nous ne nous attarderons pas là‐dessus. Nous nous concentrons plutôt sur le bilan de 2025 et sur les points à améliorer pour la saison prochaine, sur la manière de progresser.
