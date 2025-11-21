Entraîneur de Novak Djokovic de 2014 à 2016 avec qui il a remporté six tour­nois du Grand Chelem, Boris Becker a poussé un petit coup de gueule contre ceux qui voudraient envoyer son ancien poulain à la retraite.

« Écoutez, je pense qu’il est impor­tant pour le tennis actuel. Il montre l’exemple et montre aux jeunes joueurs le niveau d’en­ga­ge­ment néces­saire pour atteindre le sommet et y rester. Il est toujours en quête de son 25e titre du Grand Chelem, il a atteint les demi‐finales des quatre tour­nois majeurs cette année et a remporté deux tour­nois. Qui sommes‐nous pour remettre en ques­tion le moment où Novak devrait s’ar­rêter ? J’ai entendu dire l’autre jour qu’il voulait parti­ciper aux Jeux olym­piques de Los Angeles en 2028. Qu’il le fasse. Nous avons besoin de lui », a déclaré le plus jeune vain­queur de Wimbledon dans une inter­view accordée au Guardian.