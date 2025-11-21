Entraîneur de Novak Djokovic de 2014 à 2016 avec qui il a remporté six tournois du Grand Chelem, Boris Becker a poussé un petit coup de gueule contre ceux qui voudraient envoyer son ancien poulain à la retraite.
« Écoutez, je pense qu’il est important pour le tennis actuel. Il montre l’exemple et montre aux jeunes joueurs le niveau d’engagement nécessaire pour atteindre le sommet et y rester. Il est toujours en quête de son 25e titre du Grand Chelem, il a atteint les demi‐finales des quatre tournois majeurs cette année et a remporté deux tournois. Qui sommes‐nous pour remettre en question le moment où Novak devrait s’arrêter ? J’ai entendu dire l’autre jour qu’il voulait participer aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Qu’il le fasse. Nous avons besoin de lui », a déclaré le plus jeune vainqueur de Wimbledon dans une interview accordée au Guardian.
Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 17:49