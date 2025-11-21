AccueilATPRafael Nadal, sur sa finale préférée à Roland-Garros : "Les conditions avantageaient...
Rafael Nadal, sur sa finale préférée à Roland‐Garros : « Les condi­tions avan­ta­geaient Djokovic, j’avais l’im­pres­sion d’être moins favori. Mais j’ai réussi à élever mon niveau de jeu d’une manière particulière »

14 fois vain­queur à Roland‐Garros, Rafael Nadal a vécu des moments inou­bliables sur la terre battue pari­sienne tout au long de son incroyable carrière.

Invité à choisir une finale parmi ces 14 dispu­tées lors d’une inter­view pour le compte Twitter du Grand Chelem pari­sien, l’Espagnol a retenu celle face à Novak Djokovic lors de l’édi­tion 2020. Une édition très parti­cu­lière qui s’était disputée en automne lors de la période Covid‐19. 

Pour rappel, ce jour‐là, Rafa avait tota­le­ment surclassé son grand rival avec un score sans appel : 6–0, 6–2, 7–5.

« Les deux premiers sets de la finale de 2020 ont sans doute été très spéciaux. C’était l’année où le tournoi s’est joué à l’au­tomne en raison de la pandémie de Covid et ces condi­tions très froides favo­ri­saient Djokovic, j’avais l’im­pres­sion d’être moins favori cette année‐là. Mais lors de cette finale, j’ai réussi à élever mon niveau de jeu d’une manière particulière. »

Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 17:27

