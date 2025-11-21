14 fois vainqueur à Roland‐Garros, Rafael Nadal a vécu des moments inoubliables sur la terre battue parisienne tout au long de son incroyable carrière.
Invité à choisir une finale parmi ces 14 disputées lors d’une interview pour le compte Twitter du Grand Chelem parisien, l’Espagnol a retenu celle face à Novak Djokovic lors de l’édition 2020. Une édition très particulière qui s’était disputée en automne lors de la période Covid‐19.
Pour rappel, ce jour‐là, Rafa avait totalement surclassé son grand rival avec un score sans appel : 6–0, 6–2, 7–5.
We asked Rafa to pick his favorite Roland‐Garros final.— Roland‐Garros (@rolandgarros) November 21, 2025
His answer : the first two sets of the 2020 final 🏆 pic.twitter.com/JxnEKsF0hF
« Les deux premiers sets de la finale de 2020 ont sans doute été très spéciaux. C’était l’année où le tournoi s’est joué à l’automne en raison de la pandémie de Covid et ces conditions très froides favorisaient Djokovic, j’avais l’impression d’être moins favori cette année‐là. Mais lors de cette finale, j’ai réussi à élever mon niveau de jeu d’une manière particulière. »
Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 17:27