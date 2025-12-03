Invitée du podcast de Caroline Garcia, « Tennis Insider Club », la joueuse serbe Olga Danilovic (67e mondiale) a raconté l’impact de ses discussions avec son illustre compatriote, Novak Djokovic.
What does it actually feel like to get advice from Novak Djokovic ?— Tennis Insider Club (@tennisinsidercl) December 2, 2025
Olga Danilovic explained it in a way only someone who’s lived it can.
“After I finish the conversation with him, I’m like… okay, give me a racquet, I’m gonna beat everyone.”*
That’s the effect Djokovic has on… pic.twitter.com/egq8cMKDNx
« Après avoir discuté avec lui, je me OK, donnez‐moi une raquette, je vais battre tout le monde. Il est toujours ouvert pour discuter et pour donner des conseils. Il maîtrise vraiment, bien sûr le jeu, mais surtout la mentalité. Les gens qui réussissent ne jugent pas. Je suis très fière de pouvoir le considérer comme mon ami. »
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 09:59