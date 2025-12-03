Invitée du podcast de Caroline Garcia, « Tennis Insider Club », la joueuse serbe Olga Danilovic (67e mondiale) a raconté l’im­pact de ses discus­sions avec son illustre compa­triote, Novak Djokovic.

What does it actually feel like to get advice from Novak Djokovic ?



Olga Danilovic explained it in a way only someone who’s lived it can.



“After I finish the conver­sa­tion with him, I’m like… okay, give me a racquet, I’m gonna beat everyone.”*



That’s the effect Djokovic has on… pic.twitter.com/egq8cMKDNx — Tennis Insider Club (@tennisinsidercl) December 2, 2025

« Après avoir discuté avec lui, je me OK, donnez‐moi une raquette, je vais battre tout le monde. Il est toujours ouvert pour discuter et pour donner des conseils. Il maîtrise vrai­ment, bien sûr le jeu, mais surtout la menta­lité. Les gens qui réus­sissent ne jugent pas. Je suis très fière de pouvoir le consi­dérer comme mon ami. »