« Après avoir discuté avec Novak Djokovic, je me suis dit : ‘ok, donnez‐moi une raquette, je vais battre tout le monde’  », raconte Olga Danilovic

Baptiste Mulatier

Invitée du podcast de Caroline Garcia, « Tennis Insider Club », la joueuse serbe Olga Danilovic (67e mondiale) a raconté l’im­pact de ses discus­sions avec son illustre compa­triote, Novak Djokovic. 

« Après avoir discuté avec lui, je me OK, donnez‐moi une raquette, je vais battre tout le monde. Il est toujours ouvert pour discuter et pour donner des conseils. Il maîtrise vrai­ment, bien sûr le jeu, mais surtout la menta­lité. Les gens qui réus­sissent ne jugent pas. Je suis très fière de pouvoir le consi­dérer comme mon ami. »

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 09:59

Murray sur le groupe qu’il forme avec Federer, Nadal et Djokovic : « Je suis parfai­te­ment conscient de ma place dans la hiérar­chie mais il y a eu un moment où je me battais contre eux presque toutes les semaines »
