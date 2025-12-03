En plus d’avoir mis les choses au clair concer­nant sa présence sur le court aux côtés de Roger Federer et Novak Djokovic lors de l’hommage à Rafael Nadal en mai dernier à Roland‐Garros, Andy Murray s’est exprimé sur sa place au sein du Big 4.

« Je suis plei­ne­ment conscient de ma place dans la hiérar­chie sur le court Philippe‐Chatrier. Je sais bien que ce que ces mecs ont accompli est bien supé­rieur à ce que j’ai fait sur un court de tennis. Mais il y a eu une période où dans la plupart des grands évène­ments, que ce soit les Grands Chelems, les Masters 1000, les Jeux Olympiques ou la Coupe Davis, un de nous quatre gagnait. La plupart du temps, c’était l’un d’eux, mais pas toujours. Ce qu’ils ont fait est incroyable, mais il y a eu un moment où je me battais contre eux presque toutes les semaines », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial, de passage dans « The Tennis Podcast ».