En plus d’avoir mis les choses au clair concernant sa présence sur le court aux côtés de Roger Federer et Novak Djokovic lors de l’hommage à Rafael Nadal en mai dernier à Roland‐Garros, Andy Murray s’est exprimé sur sa place au sein du Big 4.
« Je suis pleinement conscient de ma place dans la hiérarchie sur le court Philippe‐Chatrier. Je sais bien que ce que ces mecs ont accompli est bien supérieur à ce que j’ai fait sur un court de tennis. Mais il y a eu une période où dans la plupart des grands évènements, que ce soit les Grands Chelems, les Masters 1000, les Jeux Olympiques ou la Coupe Davis, un de nous quatre gagnait. La plupart du temps, c’était l’un d’eux, mais pas toujours. Ce qu’ils ont fait est incroyable, mais il y a eu un moment où je me battais contre eux presque toutes les semaines », a déclaré l’ancien numéro 1 mondial, de passage dans « The Tennis Podcast ».
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 09:27