Interrogée sur les joueurs transgènes, Aryna a donné un avis très tranché sur la question. Cette déclaration risque de faire du bruit.
« C’est une question difficile. Je n’ai rien contre eux, mais je pense qu’ils ont un avantage considérable sur les femmes. Je trouve injuste que les femmes soient en compétition avec un homme biologique. Elles travaillent toute leur vie pour atteindre leurs limites, et ensuite elles doivent affronter un homme biologiquement beaucoup plus fort. Je ne suis pas d’accord avec ça »
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 10:24