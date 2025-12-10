AccueilWTAAryna Sabalenka a un avis tranché sur les transgenres : "Je trouve...
Aryna Sabalenka a un avis tranché sur les trans­genres : « Je trouve injuste que les femmes soient en compé­ti­tion avec un homme biologique »

Par Jean Muller

Interrogée sur les joueurs trans­gènes, Aryna a donné un avis très tranché sur la ques­tion. Cette décla­ra­tion risque de faire du bruit.

« C’est une ques­tion diffi­cile. Je n’ai rien contre eux, mais je pense qu’ils ont un avan­tage consi­dé­rable sur les femmes. Je trouve injuste que les femmes soient en compé­ti­tion avec un homme biolo­gique. Elles travaillent toute leur vie pour atteindre leurs limites, et ensuite elles doivent affronter un homme biolo­gi­que­ment beau­coup plus fort. Je ne suis pas d’accord avec ça »

Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 10:24

