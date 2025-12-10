AccueilATPDe Minaur un peu résigné : "Au final, mon objectif est d'être...
De Minaur un peu résigné : « Au final, mon objectif est d’être satis­fait de ma carrière, et cela dépend de ce que je peux contrôler. Gagner un Grand Chelem ne dépend pas de moi »

Jean Muller
Par Jean Muller

Interrogé par The Guardian après son succès lors de l’étape de l’UTS à Londres, Alex de Minaur s’est exprimé avec une vraie fran­chise sur l’idée de pouvoir rempoter un tournoi du Grand Chelem. 

« Pour moi, le plus impor­tant est de puiser dans chaque diffi­culté la moti­va­tion néces­saire pour remporter un Grand Chelem. Bien sûr, c’est un rêve immense, mais il faut aussi accepter que certaines choses peuvent se produire et d’autres non. Au final, mon objectif est d’être satis­fait de ma carrière, et cela dépend de ce que je peux contrôler. Gagner un Grand Chelem ne dépend pas de moi. Progresser, fournir les efforts néces­saires et avoir un état d’es­prit positif, en revanche, ne dépendent pas de moi. En même temps, je dois me féli­citer de temps en temps. Ce sont les petites victoires qui comptent. Je dois être indul­gent envers moi‐même », a déclaré de Minaur, selon The Guardian.

Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 11:20

