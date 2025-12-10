Interrogé par The Guardian après son succès lors de l’étape de l’UTS à Londres, Alex de Minaur s’est exprimé avec une vraie franchise sur l’idée de pouvoir rempoter un tournoi du Grand Chelem.
« Pour moi, le plus important est de puiser dans chaque difficulté la motivation nécessaire pour remporter un Grand Chelem. Bien sûr, c’est un rêve immense, mais il faut aussi accepter que certaines choses peuvent se produire et d’autres non. Au final, mon objectif est d’être satisfait de ma carrière, et cela dépend de ce que je peux contrôler. Gagner un Grand Chelem ne dépend pas de moi. Progresser, fournir les efforts nécessaires et avoir un état d’esprit positif, en revanche, ne dépendent pas de moi. En même temps, je dois me féliciter de temps en temps. Ce sont les petites victoires qui comptent. Je dois être indulgent envers moi‐même », a déclaré de Minaur, selon The Guardian.
