C’est offi­ciel et c’est assez logique, Valentin et Arthur ont décidé de jouer le tournoi de double en Australie. Ils ont été déjé associé sur le tour notam­ment à Monte‐Carlo.

Cousins 🇫🇷 Arthur Rinderknech & 🇲🇨 Val Vacherot will team up at the 2026 #AusOpen to play doubles toge­ther.



This will mark the fourth time the former @AggieMTEN team­mates & 2025 ATP Shanghai fina­lists will be part­ners (2024 & 2025 ATP Monte Carlo + 2017 Tunisia ITF 15K Futures). pic.twitter.com/q4xUKPeLji — Parsa (@Parsa_Nemati) December 9, 2025

Il s’agira forcé­ment de leur première parti­ci­pa­tion dans un tournoi du Grand Chelem. On rappelle que Valentin avait déclaré que l’Open d’Australie était un date impor­tante pour lui et qu’il voulait essayer de connaître les joies de la fameuse deuxième semaine…Si c’est le cas peut‐être que le double sera alors mis de côté…