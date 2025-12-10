C’est officiel et c’est assez logique, Valentin et Arthur ont décidé de jouer le tournoi de double en Australie. Ils ont été déjé associé sur le tour notamment à Monte‐Carlo.
Cousins 🇫🇷 Arthur Rinderknech & 🇲🇨 Val Vacherot will team up at the 2026 #AusOpen to play doubles together.— Parsa (@Parsa_Nemati) December 9, 2025
This will mark the fourth time the former @AggieMTEN teammates & 2025 ATP Shanghai finalists will be partners (2024 & 2025 ATP Monte Carlo + 2017 Tunisia ITF 15K Futures). pic.twitter.com/q4xUKPeLji
Il s’agira forcément de leur première participation dans un tournoi du Grand Chelem. On rappelle que Valentin avait déclaré que l’Open d’Australie était un date importante pour lui et qu’il voulait essayer de connaître les joies de la fameuse deuxième semaine…Si c’est le cas peut‐être que le double sera alors mis de côté…
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 11:45