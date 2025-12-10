AccueilOpen d'AustralieVacherot et Rinderknech s'offrent un superbe cadeau pour Noël !
Vacherot et Rinderknech s’offrent un superbe cadeau pour Noël !

C’est offi­ciel et c’est assez logique, Valentin et Arthur ont décidé de jouer le tournoi de double en Australie. Ils ont été déjé associé sur le tour notam­ment à Monte‐Carlo.

Il s’agira forcé­ment de leur première parti­ci­pa­tion dans un tournoi du Grand Chelem. On rappelle que Valentin avait déclaré que l’Open d’Australie était un date impor­tante pour lui et qu’il voulait essayer de connaître les joies de la fameuse deuxième semaine…Si c’est le cas peut‐être que le double sera alors mis de côté…

Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 11:45

