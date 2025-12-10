Après avoir mis un terme à sa carrière le 25 août dernier à l’US Open, Caroline Garcia semble bien vivre sa « retraite ». Elle s’est confiée au quoti­dien national L’Equipe cette semaine.

« Ça ne me manque pas. Et puis le tennis, c’est un sport frus­trant. Quand tu arrêtes de jouer pendant un moment et que tu reprends, après avoir eu un bon niveau, c’est compliqué », a avoué la Française de 32 ans qui a égale­ment expliqué sa déci­sion de refuser un chèque de 270 000 dollars de la part d’une société de paris spor­tifs qui voulait spon­so­riser son podcast.