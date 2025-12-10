Après avoir mis un terme à sa carrière le 25 août dernier à l’US Open, Caroline Garcia semble bien vivre sa « retraite ». Elle s’est confiée au quotidien national L’Equipe cette semaine.
« Ça ne me manque pas. Et puis le tennis, c’est un sport frustrant. Quand tu arrêtes de jouer pendant un moment et que tu reprends, après avoir eu un bon niveau, c’est compliqué », a avoué la Française de 32 ans qui a également expliqué sa décision de refuser un chèque de 270 000 dollars de la part d’une société de paris sportifs qui voulait sponsoriser son podcast.
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 12:27