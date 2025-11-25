Lors d’une grande inter­view relayée par le média suisse 24 heures, Roger Federer est revenu avec sincé­rité sur ses débuts sur le circuit professionnel.

« Le plus diffi­cile pour moi a été de passer de junior à profes­sionnel. Au début, c’était fantas­tique. Du jour au lende­main, je me suis retrouvé dans les vestiaires avec Pete Sampras, Andre Agassi, Tim Henman, Evgueni Kafelnikov, Carlos Moya. Je me disais que j’avais de la chance. Mais d’un coup, tout s’est accé­léré. Les choses sont deve­nues sérieuses. J’observais l’un d’eux changer le surgrip de sa raquette avec une déter­mi­na­tion féroce. Un autre passait à côté de moi sans même me regarder. Mais je n’avais qu’une seule chose en tête : la victoire. Cette période a été diffi­cile pour moi. Entre les voyages inces­sants, les défaites à répé­ti­tion, ma sensi­bi­lité et certaines clauses contrac­tuelles écrites en carac­tères minus­cules, tout n’a pas toujours été rose. L’exigence du haut niveau peut parfois devenir problé­ma­tique, voire source de diffi­cultés. Les années entre 18 et 21 ans ont été compli­quées pour moi. »