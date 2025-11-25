Lors d’une grande interview relayée par le média suisse 24 heures, Roger Federer est revenu avec sincérité sur ses débuts sur le circuit professionnel.
« Le plus difficile pour moi a été de passer de junior à professionnel. Au début, c’était fantastique. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans les vestiaires avec Pete Sampras, Andre Agassi, Tim Henman, Evgueni Kafelnikov, Carlos Moya. Je me disais que j’avais de la chance. Mais d’un coup, tout s’est accéléré. Les choses sont devenues sérieuses. J’observais l’un d’eux changer le surgrip de sa raquette avec une détermination féroce. Un autre passait à côté de moi sans même me regarder. Mais je n’avais qu’une seule chose en tête : la victoire. Cette période a été difficile pour moi. Entre les voyages incessants, les défaites à répétition, ma sensibilité et certaines clauses contractuelles écrites en caractères minuscules, tout n’a pas toujours été rose. L’exigence du haut niveau peut parfois devenir problématique, voire source de difficultés. Les années entre 18 et 21 ans ont été compliquées pour moi. »
