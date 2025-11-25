À l’oc­ca­sion du 58e anni­ver­saire de son père et entraî­neur, Apostolos, Stefanos Tsitsipas a marqué le coup avec un très beau message posté sur les réseaux sociaux.

Shoutout to the one who taught me how to fight, stay grounded, and keep showing up.



Happy birthday, Dad. ❤️ You've been my anchor and my fire. Trying to carry it all forward – with just a bit more topspin.

« Un grand merci à celui qui m’a appris à me battre, à garder les pieds sur terre et à toujours aller de l’avant. Joyeux anni­ver­saire, papa. Tu as été mon ancrage et ma source d’ins­pi­ra­tion et j’es­saye de pour­suivre ton oeuvre », a écrit le double fina­liste en Grand Chelem.