Le message fort de Tsitsipas à son père et coach, Apostolos : « Un grand merci à celui qui m’a appris à me battre, à garder les pieds sur terre et à toujours aller de l’avant »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

À l’oc­ca­sion du 58e anni­ver­saire de son père et entraî­neur, Apostolos, Stefanos Tsitsipas a marqué le coup avec un très beau message posté sur les réseaux sociaux. 

« Un grand merci à celui qui m’a appris à me battre, à garder les pieds sur terre et à toujours aller de l’avant. Joyeux anni­ver­saire, papa. Tu as été mon ancrage et ma source d’ins­pi­ra­tion et j’es­saye de pour­suivre ton oeuvre », a écrit le double fina­liste en Grand Chelem. 

Publié le mardi 25 novembre 2025 à 13:50

