À l’occasion du 58e anniversaire de son père et entraîneur, Apostolos, Stefanos Tsitsipas a marqué le coup avec un très beau message posté sur les réseaux sociaux.
Shoutout to the one who taught me how to fight, stay grounded, and keep showing up.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) November 24, 2025
Happy birthday, Dad. ❤️ You’ve been my anchor and my fire. Trying to carry it all forward – with just a bit more topspin. pic.twitter.com/xfufYxqDcC
« Un grand merci à celui qui m’a appris à me battre, à garder les pieds sur terre et à toujours aller de l’avant. Joyeux anniversaire, papa. Tu as été mon ancrage et ma source d’inspiration et j’essaye de poursuivre ton oeuvre », a écrit le double finaliste en Grand Chelem.
Publié le mardi 25 novembre 2025 à 13:50