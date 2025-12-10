AccueilATP - WTAKyrgios répond à Rennae Stubbs avant d'affronter Sabalenka : "Pour être honnête,...
Kyrgios répond à Rennae Stubbs avant d’af­fronter Sabalenka : « Pour être honnête, je ne pense pas avoir jamais vrai­ment pris au sérieux ce qu’elle dit à mon sujet »

« Tout le monde s’en fout de Kyrgios et Sabalenka. Nick va gagner, même à 50% de ses capa­cités », lâchait l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et ex‐coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, à propos de la nouvelle « bataille des sexes » programmée le 28 décembre à Dubaï. 

Invité de l’émis­sion de Piers Morgan, « Uncensored », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, le fina­liste de Wimbledon 2022 a réagi à cette déclaration.

« Pour être honnête, je ne pense pas avoir jamais vrai­ment pris au sérieux ce que Rennae Stubbs a dit à mon sujet. Je pense que cela montre l’unité. Je pense que les gens ne savent pas qu’Aryna et moi nous enten­dons extrê­me­ment bien. Nous prenons plaisir à faire cela ensemble. C’est quelque chose que peu de joueurs de tennis ont jamais connu »

Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 14:28

