« Tout le monde s’en fout de Kyrgios et Sabalenka. Nick va gagner, même à 50% de ses capacités », lâchait l’ancienne numéro 1 mondiale en double et ex‐coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, à propos de la nouvelle « bataille des sexes » programmée le 28 décembre à Dubaï.
Invité de l’émission de Piers Morgan, « Uncensored », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, le finaliste de Wimbledon 2022 a réagi à cette déclaration.
« Pour être honnête, je ne pense pas avoir jamais vraiment pris au sérieux ce que Rennae Stubbs a dit à mon sujet. Je pense que cela montre l’unité. Je pense que les gens ne savent pas qu’Aryna et moi nous entendons extrêmement bien. Nous prenons plaisir à faire cela ensemble. C’est quelque chose que peu de joueurs de tennis ont jamais connu »
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 14:28