« Zverev a affirmé que les tour­nois favo­ri­saient Alcaraz et Sinner. Les gens ont adhéré à son discours, et main­te­nant tout le monde le croit. Mais c’est faux », assure José Moron

Baptiste Mulatier

« Je sais que les direc­teurs ralen­tissent les surfaces parce qu’ils veulent que Sinner et Alcaraz réus­sissent dans chaque tournoi », assu­rait Alexander Zverev en octobre dernier à Shanghai.

Une affir­ma­tion tota­le­ment fausse selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

« Zverev a affirmé que les tour­nois favo­ri­saient Alcaraz et Sinner, ralen­tis­sant le jeu pour qu’ils atteignent toujours la finale. Les gens ont adhéré à son discours, et main­te­nant tout le monde le croit. Mais est‐ce vrai­ment le cas ? C’est faux. Je vais vous expli­quer pour­quoi. Selon les données de « Courts speed » concer­nant la vitesse des courts en 2025, seuls Indian Wells et Paris ont consi­dé­ra­ble­ment réduit leur vitesse. Même si Shanghai affiche un CPI (indice de vitesse) infé­rieur, le pour­cen­tage d’aces et la moyenne des échanges sont restés dans la norme. En revanche, Miami, le Canada, Cincinnati et les ATP Finals ont vu leur vitesse augmenter par rapport aux autres années. En fait, le Canada est le tournoi le plus rapide du circuit, avec ces deux tour­nois esti­vaux affi­chant un pour­cen­tage d’aces très élevé et un échange moyen de seule­ment 3,6 coups par point. »

