« Je sais que les directeurs ralentissent les surfaces parce qu’ils veulent que Sinner et Alcaraz réussissent dans chaque tournoi », assurait Alexander Zverev en octobre dernier à Shanghai.
Une affirmation totalement fausse selon le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
« Zverev a affirmé que les tournois favorisaient Alcaraz et Sinner, ralentissant le jeu pour qu’ils atteignent toujours la finale. Les gens ont adhéré à son discours, et maintenant tout le monde le croit. Mais est‐ce vraiment le cas ? C’est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Selon les données de « Courts speed » concernant la vitesse des courts en 2025, seuls Indian Wells et Paris ont considérablement réduit leur vitesse. Même si Shanghai affiche un CPI (indice de vitesse) inférieur, le pourcentage d’aces et la moyenne des échanges sont restés dans la norme. En revanche, Miami, le Canada, Cincinnati et les ATP Finals ont vu leur vitesse augmenter par rapport aux autres années. En fait, le Canada est le tournoi le plus rapide du circuit, avec ces deux tournois estivaux affichant un pourcentage d’aces très élevé et un échange moyen de seulement 3,6 coups par point. »
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 09:57