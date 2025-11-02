C’est une nouvelle à laquelle on ne s’at­ten­dait pas forcé­ment mais Alizé Cornet sera bien la nouvelle capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup.

Retraitée depuis seule­ment quelques semaines, la Niçoise endosse donc déjà un rôle à fortes respon­sa­bi­lités en tant que « manager des équipes de France fémi­nines et capi­taine de Billie Jean King Cup ».

« C’est un immense honneur de prendre la respon­sa­bi­lité des équipes de France fémi­nines », a réagi Cornet dans le commu­niqué dans le commu­niqué publié par la Fédération Française de Tennis. « Je mesure la confiance que me témoigne la Fédération et je suis déter­minée à tout mettre en oeuvre pour aider nos joueuses à exprimer leur meilleur niveau. J’ai à coeur de construire un esprit d’équipe fort, fondé sur l’exi­gence, la soli­da­rité et la passion du maillot bleu. »

Alizé Cornet est nommée manager des équipes de France fémi­nines de tennis et capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup.



✚ https://t.co/DtnCHAHuQo pic.twitter.com/gwJE92spKq — FFT (@FFTennis) November 2, 2025

Redescendue au sein du Groupe I (la deuxième divi­sion mondiale) de la Billie Jean King Cup, l’équipe de France sera de retour en avril 2026.