C’est une nouvelle à laquelle on ne s’attendait pas forcément mais Alizé Cornet sera bien la nouvelle capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup.
Retraitée depuis seulement quelques semaines, la Niçoise endosse donc déjà un rôle à fortes responsabilités en tant que « manager des équipes de France féminines et capitaine de Billie Jean King Cup ».
« C’est un immense honneur de prendre la responsabilité des équipes de France féminines », a réagi Cornet dans le communiqué dans le communiqué publié par la Fédération Française de Tennis. « Je mesure la confiance que me témoigne la Fédération et je suis déterminée à tout mettre en oeuvre pour aider nos joueuses à exprimer leur meilleur niveau. J’ai à coeur de construire un esprit d’équipe fort, fondé sur l’exigence, la solidarité et la passion du maillot bleu. »
Alizé Cornet est nommée manager des équipes de France féminines de tennis et capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup.— FFT (@FFTennis) November 2, 2025
✚ https://t.co/DtnCHAHuQo pic.twitter.com/gwJE92spKq
Redescendue au sein du Groupe I (la deuxième division mondiale) de la Billie Jean King Cup, l’équipe de France sera de retour en avril 2026.
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 13:53