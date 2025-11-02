AccueilATPLe message très classe de Novak Djokovic à Nicolas Mahut pour sa...
ATP

Le message très classe de Novak Djokovic à Nicolas Mahut pour sa fin de carrière

Thomas S
Par Thomas S

Alors qu’il avait promis à Nicolas Mahut de jouer avec lui en double pour le dernier tournoi de sa carrière, sur le Rolex Paris Masters, le Serbe n’a fina­le­ment pas pu honorer cette parole suite à son forfait pour l’évè­ne­ment parisien. 

Mais l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem n’a pas oublié de féli­citer le Français pour l’en­semble de son oeuvre. 

« Bravo Nico. Félicitations pour ta brillante carrière », a écrit Djokovic dans une story sur son compte Instagram. 

Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 14:27

