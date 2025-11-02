Alors qu’il avait promis à Nicolas Mahut de jouer avec lui en double pour le dernier tournoi de sa carrière, sur le Rolex Paris Masters, le Serbe n’a finalement pas pu honorer cette parole suite à son forfait pour l’évènement parisien.
Mais l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem n’a pas oublié de féliciter le Français pour l’ensemble de son oeuvre.
« Bravo Nico. Félicitations pour ta brillante carrière », a écrit Djokovic dans une story sur son compte Instagram.
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 14:27