De passage ce dimanche en conférence de presse afin de dresser un premier bilan de cette édition 2025 du Rolex Paris Masters qui s’est tenue pour la première fois à Paris la Défense Arena, le directeur du tournoi, Cédric Pioline, a notamment été interrogé sur les nombreuses remarques des joueurs à propos des conditions de jeu (lenteur du court, qualité des balles…).
Et l’ancien joueur tricolore a notamment tenu à répondre à Félix Auger‐Aliassime qui n’avait pas épargné les balles lors de son entrée en lice.
« Il me semble intéressant de relever quelque chose. Comme à chaque tournoi, il y a quatre demi‐finalistes. Sur les quatre demi‐finalistes, trois ont émis, à un moment, un commentaire soit sur la surface, soit sur les balles. Force est de constater que cela ne doit pas être si mal, parce qu’être en demi‐finale d’un Masters 1000, c’est déjà une performance. Pour ne pas le citer, je crois que Félix a déclaré que les balles étaient nulles après son premier tour. Je lui ai dit en rigolant : ‘Elles ne sont peut‐être pas si mal ces balles !’. Ce sont les petits contacts que l’on a ; je suis directeur de tournoi et j’ai mon statut d’ancien joueur, je suis donc très à l’aise avec cela. Je sais très bien comment les joueurs arrivent et découvrent des conditions différentes de celles de la semaine passée, etc. Faire le commentaire du commentaire n’est pas forcément quelque chose d’hyper constructif. On sait tout à fait faire le tri entre un joueur qui découvre des conditions et, parfois, cela monte un peu en épingle, ou quelque chose de réel. Aujourd’hui, la surface proposée est un bon compromis pour tous les styles de jeu. »
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 13:13