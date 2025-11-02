De passage ce dimanche en confé­rence de presse afin de dresser un premier bilan de cette édition 2025 du Rolex Paris Masters qui s’est tenue pour la première fois à Paris la Défense Arena, le direc­teur du tournoi, Cédric Pioline, a notam­ment été inter­rogé sur les nombreuses remarques des joueurs à propos des condi­tions de jeu (lenteur du court, qualité des balles…).

Et l’an­cien joueur trico­lore a notam­ment tenu à répondre à Félix Auger‐Aliassime qui n’avait pas épargné les balles lors de son entrée en lice.

« Il me semble inté­res­sant de relever quelque chose. Comme à chaque tournoi, il y a quatre demi‐finalistes. Sur les quatre demi‐finalistes, trois ont émis, à un moment, un commen­taire soit sur la surface, soit sur les balles. Force est de constater que cela ne doit pas être si mal, parce qu’être en demi‐finale d’un Masters 1000, c’est déjà une perfor­mance. Pour ne pas le citer, je crois que Félix a déclaré que les balles étaient nulles après son premier tour. Je lui ai dit en rigo­lant : ‘Elles ne sont peut‐être pas si mal ces balles !’. Ce sont les petits contacts que l’on a ; je suis direc­teur de tournoi et j’ai mon statut d’an­cien joueur, je suis donc très à l’aise avec cela. Je sais très bien comment les joueurs arrivent et découvrent des condi­tions diffé­rentes de celles de la semaine passée, etc. Faire le commen­taire du commen­taire n’est pas forcé­ment quelque chose d’hyper constructif. On sait tout à fait faire le tri entre un joueur qui découvre des condi­tions et, parfois, cela monte un peu en épingle, ou quelque chose de réel. Aujourd’hui, la surface proposée est un bon compromis pour tous les styles de jeu. »