Après avoir évoqué la condi­tion physique impres­sion­nante de Valentin Vacherot, vain­queur impro­bable du Masters 1000 de Shanghai en octobre dernier, Andy Roddick a évoqué la menta­lité remar­quable du Monégasque.

« La plupart d’entre nous, si nous gagnions soudai­ne­ment un million de dollars, nous serions déjà à moitié en train de vider une bouteille dans l’avion qui nous ramène chez nous. Mais lui est allé à Bâle, a affronté Taylor Fritz au premier tour et lui a donné du fil à retordre. Puis il s’est rendu à Paris, a battu à nouveau son cousin, gagné plus de points et fini par s’in­cliner face à Félix Auger‐Aliassime. Il va main­te­nant être tête de série en Australie. Il ne jouera désor­mais contre aucun joueur mieux classé que lui avant le troi­sième tour. C’est le meilleur du tennis. Tout le monde veut être Carlos, ou Jannik, ou Sabalenka, mais pour beau­coup de joueurs, Vacherot est celui qu’il faut imiter. Il est une source d’ins­pi­ra­tion », a souligné l’an­cien numéro 1 mondial dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate.