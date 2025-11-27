Après avoir évoqué la condition physique impressionnante de Valentin Vacherot, vainqueur improbable du Masters 1000 de Shanghai en octobre dernier, Andy Roddick a évoqué la mentalité remarquable du Monégasque.
« La plupart d’entre nous, si nous gagnions soudainement un million de dollars, nous serions déjà à moitié en train de vider une bouteille dans l’avion qui nous ramène chez nous. Mais lui est allé à Bâle, a affronté Taylor Fritz au premier tour et lui a donné du fil à retordre. Puis il s’est rendu à Paris, a battu à nouveau son cousin, gagné plus de points et fini par s’incliner face à Félix Auger‐Aliassime. Il va maintenant être tête de série en Australie. Il ne jouera désormais contre aucun joueur mieux classé que lui avant le troisième tour. C’est le meilleur du tennis. Tout le monde veut être Carlos, ou Jannik, ou Sabalenka, mais pour beaucoup de joueurs, Vacherot est celui qu’il faut imiter. Il est une source d’inspiration », a souligné l’ancien numéro 1 mondial dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate.
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 09:46