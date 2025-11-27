De passage dans le podcast « Jot Down Sport », dont les propos sont rapportés par Punto de Break, le retraité Dominic Thiem s’est confié sur sa quête de Grand Chelem, achevée par son titre à l’US Open en 2020.
« Il m’a fallu beaucoup de recherches et d’expérimentations pour atteindre les détails qui me manquaient pour remporter un Grand Chelem. La planification des tournois était épuisante, je devais tout optimiser pour être au meilleur de ma forme physique lors de ces quatre tournois. J’étais assez naïf à l’époque, je pensais que si je gagnais le tournoi et réalisais mon rêve de devenir une star, le reste de ma carrière serait facile. Je le croyais vraiment, mais ensuite je me suis retrouvé sans objectif précis. »
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 10:15