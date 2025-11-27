De passage dans le podcast « Jot Down Sport », dont les propos sont rapportés par Punto de Break, le retraité Dominic Thiem s’est confié sur sa quête de Grand Chelem, achevée par son titre à l’US Open en 2020.

« Il m’a fallu beau­coup de recherches et d’ex­pé­ri­men­ta­tions pour atteindre les détails qui me manquaient pour remporter un Grand Chelem. La plani­fi­ca­tion des tour­nois était épui­sante, je devais tout opti­miser pour être au meilleur de ma forme physique lors de ces quatre tour­nois. J’étais assez naïf à l’époque, je pensais que si je gagnais le tournoi et réali­sais mon rêve de devenir une star, le reste de ma carrière serait facile. Je le croyais vrai­ment, mais ensuite je me suis retrouvé sans objectif précis. »