L’aveu de Thiem sur son unique titre en Grand Chelem : « J’étais assez naïf à l’époque. Je pensais que si je gagnais le tournoi et réali­sais mon rêve de devenir une star, le reste de ma carrière serait facile »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

De passage dans le podcast « Jot Down Sport », dont les propos sont rapportés par Punto de Break, le retraité Dominic Thiem s’est confié sur sa quête de Grand Chelem, achevée par son titre à l’US Open en 2020. 

« Il m’a fallu beau­coup de recherches et d’ex­pé­ri­men­ta­tions pour atteindre les détails qui me manquaient pour remporter un Grand Chelem. La plani­fi­ca­tion des tour­nois était épui­sante, je devais tout opti­miser pour être au meilleur de ma forme physique lors de ces quatre tour­nois. J’étais assez naïf à l’époque, je pensais que si je gagnais le tournoi et réali­sais mon rêve de devenir une star, le reste de ma carrière serait facile. Je le croyais vrai­ment, mais ensuite je me suis retrouvé sans objectif précis. »

Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 10:15

