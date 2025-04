Interrogé par le site Tennis 365 sur Novak Djokovic et sa quête d’un 25e titre du Grand Chelem, Gilles Simon a expliqué que le temps commen­çait à faire effet sur lui alors qu’il aura 38 ans le 22 mai prochain.

« S’il y a un joueur qui connaît le chemin, c’est Novak, mais Novak se bat contre quelque chose qui est diffi­cile et quelque chose que vous ne pouvez pas avoir – et c’est le temps. Le temps ne va que dans un sens et il travaille beau­coup, j’en suis sûr, pour être en aussi bonne santé que possible, car le tennis n’est pas un problème – c’est juste une ques­tion de corps. C’est pour­quoi, quand j’ai dit un jour qu’il n’at­tein­drait pas les 30 Grands Chelems, j’ai dit que s’il en attei­gnait 25, ce serait le maximum. Aujourd’hui, on se rend compte que oui, le temps a une emprise sur tout le monde et il s’en rend compte. Je suis sûr qu’il s’en rendait compte avant, mais il le ressent main­te­nant. On le voit encore plus, mais il va connaître de bonnes semaines, et quand il en aura, c’est le joueur qu’on connaît – et il peut tout gagner. »