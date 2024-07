Inquiètes par le retour sur terre battue après la tournée sur gazon, Aryna Sabalenka, Ons Jabeur ou encore Emma Raducanu ont pris la déci­sion de ne pas parti­ciper aux Jeux Olympiques de Paris, pour ne prendre aucun risque avant la tournée américaine.

Interrogée par Tennis365, l’ex‐deuxième joueuse mondiale, Agnieszka Radwanska, a compris ce choix.

« On ne peut jamais savoir comment les filles se sentent et elles auront leurs raisons de ne pas jouer aux Jeux olym­piques. Le calen­drier du tennis est telle­ment serré. Vous avez des tour­nois prati­que­ment toutes les deux semaines et vous vous préparez pour cela. En outre, vous savez que l’année des Jeux olym­piques sera diffi­cile. Il faut aussi écouter son corps pour savoir ce qui est bon pour vous. C’est pour­quoi il est diffi­cile de commenter le retrait d’une joueuse d’une épreuve, car il s’agit de savoir comment elle se sent. Elles le savent mieux que nous. Elles font ce qui est bon pour elles. C’est toujours une affaire individuelle. »