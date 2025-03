Revenu à Indian Wells la saison dernière et éliminé au troi­sième tour après cinq ans d’ab­sence, Novak Djokovic est à nouveau présent dans le désert cali­for­nien en ce début de mois de mars.

Quintuple lauréat du tournoi, comme Roger Federer, le Serbe s’est entraîné sous le regard attentif de ses fans. Et lors­qu’une spec­ta­trice a crié : « Djokovic te Amo (je t’aime) », l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a pris le temps de former un coeur avec ses doigts et de mimer un câlin.

Un moment bref mais que n’est pas prêt d’ou­blier cette fan.