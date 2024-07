Les hommages se multi­plient pour « Sir » Andy Murray, qui mettra un terme à sa carrière de joueur après les Jeux Olympiques (27 juillet au 4 août).

Lors d’une récente inter­view accordée à L’Equipe, dans laquelle elle a évoqué l’exi­gence de l’an­cien numéro 1 mondial, Amélie Mauresmo a raconté le début de sa colla­bo­ra­tion avec le Britannique, qu’elle a entraîné entre 2014 et 2016.

« Il m’a envoyé un texto. Au début, je ne savais pas quoi penser, j’étais plutôt prudente. J’ai fini par l’ap­peler, c’était la semaine de Rome. Il me dit qu’il cherche quel­qu’un et que Darren Cahill avait suggéré mon nom. On s’est vus juste avant le début de Roland‐Garros et on a fait une période d’essai de quatre semaines sur gazon. Il m’a dit qu’il avait aimé et qu’on continuait. »