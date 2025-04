Comme il l’avait déjà fait par le passé à Roland‐Garros, Daniil Medvedev portait des collants au début de son match face à Karen Khachanov au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo. Un style habi­tuel pour un joueur de tennis profes­sionnel qui a suscité quelques réac­tions amusées.

Medvedev, un ícono de la moda.pic.twitter.com/l3NcWpAgQa — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 7, 2025

« Maman serait contente que tu mettes tes collants et que tu ailles jouer », lui a fait remar­quer en souriant une jour­na­liste de BB Tennis, dans des propos relayés par le média Championnat.

« Ma mère n’a rien à voir avec ça. Je n’en avais jamais porté aupa­ra­vant. Mais un jour, il faisait très froid à Madrid et je m’étais blessé. J’ai donc décidé que s’il faisait froid, il valait mieux être prudent. Mais quand je suis sorti, je ne sais pas, pour­quoi, peut‐être parce que le court central est un peu plus protégé du vent, j’ai tout de suite eu assez chaud. En fait, j’aurais préféré ne pas porter de collant. Mon corps était beau­coup plus chaud, donc je me fati­guais plus vite », a répondu l’ac­tuel 11e joueur mondial.