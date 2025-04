Comme le rappelle note confrère rien n’a été facile pour le joueur améri­cain atteint d’au­tisme. Son parcours pour devenir un cham­pion et parvenir aussi à exprimer ses impres­sions est un travail de longue haleine qui avait été décrypter récem­ment par le journal l’Equipe.

Jenson Brooksby has lived with autism his whole life.



He was nonverbal until the age of 4 and was diag­nosed on the severe end of the spec­trum as a child.



For him to be a cham­pion on the ATP Tour (in World Autism Month!) is nothing short of extra­or­di­nary. pic.twitter.com/8EyW1QYEYF