Récemment inter­rogé par nos confrères de L’Équipe sur la magni­fique carrière d’Andy Murray, qui prendra sa retraite à l’issue des Jeux olym­piques de Paris, Gilles Simon, battu à 16 reprises par l’Écossais en 19 rencontres, ne garde pas un souvenir impé­ris­sable de leurs confrontations.

« C’est le mec qui a le plus gâché ma carrière ! J’ai perdu ma première finale de Masters 1000 contre lui (Madrid 2008, en indoor), un huitième à Melbourne en 2013, un match capital de Coupe Davis au Queen’s (en 2015)… Du coup, il est devenu le joueur que j’avais le plus envie de battre. Je l’ai beau­coup étudié sur le terrain. Parce qu’il me gênait trop, au niveau du jeu mais aussi de son atti­tude. On s’éner­vait mutuel­le­ment, on faisait des matches où on se racon­tait nos vies ! Et ça ne m’ai­dait pas. J’ai commencé à trouver des solu­tions. Là, il a fallu gérer son atti­tude qui était chiante à mourir. C’était dur pour moi d’en faire abstraction. »