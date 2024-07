Ceux qui ont eu la chance de pouvoir regarder le quart de finale de l’Italien face à Taylor Fritz se sont forcé­ment régalés.

Rapide, vif, souriant, Lorenzo a proposé un tennis complet comme il en existe peu, le tout avec un revers à une main digne de l’âge d’or du tennis vintage.

Au delà de sa tech­nique, ce sont bien ses inten­tions de jeu qui ont été remar­quables. Il a toujours cher­cher dans chaque point le moment de bascule face à un adver­saire qui a été complè­te­ment « débous­solé » par autant de créativité.

Le revers, l’amortie en recu­lant derrière la ligne de fond et la volée du fond du court : les trois dernières frappes de Lorenzo Musetti sur ce point sont sublimes. La réga­lade. #Wimbledon2024 #WIMBLEDON pic.twitter.com/fcEahzBjkk — Tennis Legend (@TennisLegende) July 10, 2024

C’est pour cela que Musetti est une béné­dic­tion. Il rend le tennis plus humain, plus géomé­trique. Il offre une autre vision que celle des frappes de fond de court et du jeu basé sur la puissance.

Pour y parvenir, il faut posséder deux qualités essen­tielles. Un relâ­che­ment digne du plus grand dans ce domaine, un certain Roger Federer, et un touché, une main construire dès le plus jeune âge quand le plaisir de jouer prédo­mi­nait sur le résultat.

Si Sinner est ancré dans le monde moderne, Musetti nous offre une nouvelle parti­tion plus roman­tique, certains oseront parler d’un tennis dolce vita !