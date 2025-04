Ancien 41e joueur mondial et désor­mais respon­sable du spon­so­ring chez Rolex, le marque parte­naire du Masters 1000 de Monte‐Carlo, le Français Stéphane Simian s’est exprimé chez nos confrères italiens d’Ubitennis. Et son avis sur la riva­lité entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz est intéressant.

« La riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ne peut être que béné­fique pour eux. Ils se poussent, ils s’étu­dient, ils s’amé­liorent. C’est le moteur de la gran­deur. Et nous, spec­ta­teurs privi­lé­giés, ne pouvons que les remer­cier », a déclaré celui est forcé­ment ravi d’avoir les deux joueurs sous contrat au sein de la maison d’hor­lo­gerie suisse.