Patrick Mouratoglou avait vrai­ment des messages à faire passer dans son récent entre­tien réalisé chez nos confrères d’Eurosport.

Après avoir analysé à sa manière la supré­matie de Novak Djokovic sur ses collègues du Big 3 que sont Roger Federer et Rafael Nadal, l’ac­tuel entraî­neur de Naomi Osaka a décidé de s’at­ta­quer assez dure­ment à la menta­lité fran­çaise dans le tennis, le sport et même plus géné­ra­le­ment dans la société.

Des propos qui ne manque­ront pas de faire réagir.

« Je vais dire ce que je pense vrai­ment : J’aime profon­dé­ment la culture fran­çaise mais je déteste la menta­lité fran­çaise. Parce que ce n’est pas une menta­lité de gagnant. Je ne veux pas dire qu’il n’y a pas des gagnants : il y en a et heureu­se­ment. Mais ce sont vrai­ment des excep­tions », commence par lancer le coach trico­lore avant de suren­chérir à une ques­tion posée par le journaliste.

Question : Avec la nouvelle géné­ra­tion, incarnée par Léon Marchand, Victor Wembanyama, Kylian Mbappé voire Arthur Fils, on a l’im­pres­sion que ces complexes sont en train s’estomper…

Patrick Mouratoglou : Ils disent d’ailleurs tous la même chose que moi sur ce sujet. Franchement, je ne demande que ça. Mais quand on voit la menta­lité globa­le­ment en France, ce serait vrai­ment très éton­nant que ça ne touche pas le sport. Je ne suis pas inté­ressé par les voitures mais : en France, si on a une bagnole correcte, on se la fait rayer dans la journée. C’est irréel. Parce que les gens sont jaloux, en fait. A l’in­verse, aux Etats‐Unis, le mec réussit, on se dit : ‘génial, j’ai envie de faire pareil’. Ici, on dit que c’est un salaud. C’est complè­te­ment hors‐sujet. Il y a vrai­ment une chape de plomb en France et les joueurs fran­çais sont vache­ment freinés par ça.