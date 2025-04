Dans un beau entre­tien donné à Eurosport, Patrick Mouratoglou s’ex­prime sur l’état du tennis et aussi sur la menta­lité trico­lore. Également inter­rogé au sujet du Big 3, il a évoqué à sa manière la supré­matie de Novak Djokovic.



« Même aujourd’hui, à la fin de sa carrière, quand on regarde le jeu de Rafa, le jeu de Roger, le jeu de Novak, c’est incroyable que ce soit Novak le plus fort des trois, celui qui a battu tous les records. Ça montre bien que l’es­sen­tiel n’est pas dans le tennis, dans la raquette. Évidemment qu’il faut le tennis, mais l’es­sen­tiel, ce qui fait vrai­ment la diffé­rence, c’est, l’état d’es­prit, la menta­lité. Je sais que ça gêne certains de dire ça mais c’est le plus impor­tant, de loin. »