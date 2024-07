Dans une inter­view donnée qui date un peu à The Telegraph, Grigor avait bien voulu reparler de son idylle avec Maria Saharapova. Il faut dire que ce couple avait fait beau­coup d’encre. Comme en ce moment les couples « tennis » se multi­plient, cela donnera peut etre des idées à Sinner, Monfils, voir de Minaur.

« Nous étions tous deux en Chine, moi à Shanghai, elle à Pékin. Je me suis assis pour déjeuner et je l’ai vue jouer à la télé­vi­sion. Nous avons commencé à parler un peu, puis un mois plus tard, à la fin de la saison, nous nous sommes vus et c’est parti. J’étais fou d’elle, je lui envoyais beau­coup de fleurs, un jour j’ai demandé qu’elle puisse rece­voir un bouquet de 500 roses, je crois que c’est mon record »