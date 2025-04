Le passage par la Billie Jean King Cup a coûté cher à Alizé Cornet.

Battue ce vendredi par la 760e mondiale à l’oc­ca­sion du match de barrage perdu face à Belgique et qui a fait couler beau­coup d’encre suite aux propos du capi­taine Julien Benneteau envers notam­ment Caroline Garcia, la Niçoise, qui venait juste de sortir de sa retraite, a été contrainte de déclarer forfait pour l’Open de Rouen qui débute ce lundi.

Blessée au niveau du bras, l’ac­tuelle 461e mondial va donc devoir prendre son mal en patience.

« C’est avec une grande décep­tion que je dois malheu­reu­se­ment me retirer du tournoi de l’Open de Rouen. Je me suis fait une lésion au triceps droit pendant mon simple de Billie Jean King Cup et cela va néces­siter du repos et des soins. Je me réiouis­sais de revenir à Rouen pour fêter mon retour sur le circuit mais mon corps n’a pas bien géré l’en­chaî­ne­ment de ces 2 premières semaines de reprise. J’espère pouvoir revenir au plus vite pour conti­nuer à me faire plaisir. »