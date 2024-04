De passage ce samedi en confé­rence de presse après sa victoire compli­quée face à Matteo Arnaldi au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Daniil Medvedev a été inter­rogé sur les chan­ge­ments à venir sur le circuit ATP alors que les discus­sions autour d’un circuit prin­cipal centré unique­ment sur les grands tour­nois reviennent de plus en plus souvent.

Et lors­qu’un jour­na­liste a demandé au Russe ce qu’il pensait de la possi­bi­lité de voir les ATP 250 et 500 dispa­raître, voici sa réponse.

« C’est une ques­tion diffi­cile, parce que je ne connais pas les détails. Je n’aime pas parler de quelque chose dont je ne connais pas les détails. J’espère simple­ment qu’ils vont faire en sorte que ce soit pour le mieux, c’est‐à‐dire pour qu’il y ait plus de fans, plus de gens qui aiment le tennis, que ce soit plus facile d’avoir de l’argent et ce genre de choses. Parce que, d’une certaine manière, je suis d’ac­cord avec le fait que même moi, après l’Open d’Australie, quand je suis à la maison, ce n’est pas toujours facile de suivre un tournoi qui se déroule sur les courts couverts de Montpellier et un autre qui se déroule sur les courts exté­rieurs de Cordoba. Parfois, je me demande qui sont les vain­queurs de ces tournoi. Et puis je me rends compte que je ne suis pas du tout ces tour­nois. Je pense donc que le tennis pour­rait s’amé­liorer sur certains aspects, mais aussi, je sais, en ce qui concerne le Premium Tour ou le Masters 1000 en Arabie Saoudite, j’es­père que la déci­sion sera la meilleure pour le tennis. Parce que sur 100 joueurs, 50 vont être heureux, 50 ne vont pas l’être. »