Élimée au troi­sième tour à Madrid, Caroline Garcia a été battue au même stade de la compé­ti­tion à Rome où elle a subi une cinquième défaite en autant de confron­ta­tions face à Danielle Collins (6−3, 6–3).

« Elle ne me réussit pas, après c’est une bonne joueuse quand même, elle est 4e à la Race ! Sur les balles de break (5, à 2–2 dans le deuxième set), je n’ai pas grand‐chose à me repro­cher. elle sert très bien, elle fait revers long de ligne ! Je sais qu’il va long de ligne mais bon, en même temps, je ne peux pas aller plus vite que ce que je vais. Évidemment, tu as toujours l’im­pres­sion que tu peux faire mieux. Il faut réussir à trouver une solu­tion contre elle pour la sortir un peu de sa zone de confiance, la zone où elle est vrai­ment bien au niveau de la frappe, la mettre un peu sous pres­sion en perma­nence, sur le service‐retour, les premières, deuxièmes frappes », a expliqué la numéro 1 fran­çaise dans des propos rapportés par L’Equipe.