Finaliste des deux derniers tour­nois du Grand Chelem ainsi qu’à Indian Wells, demi‐finaliste des dernières éditions de Wimbledon et Miami, Daniil Medvedev a été stoppé par Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ou Novak Djokovic. Mais comme il l’a expliqué à Rome où il est tenant du titre, le numéro 4 mondial ne compte pas abdi­quer. Au contraire.

« J’ai l’im­pres­sion que Jannik, Carlos et Novak sont meilleurs que moi c’est donc un grand défi pour moi que d’es­sayer de les battre. Je suis heureux d’ac­cepter ce défi et de faire de gros progrès. Mais ce n’est pas facile, ils jouent très bien. Je pense à chaque fois à la façon dont je peux gagner le match et être meilleur que la dernière fois si j’ai perdu. Et si j’ai gagné le dernier match, comment puis‐je encore être meilleur ? Parce qu’ils trou­ve­ront quelque chose de nouveau. J’aime ce senti­ment. D’une certaine manière, on préfère parfois jouer une finale contre un autre joueur où l’on a plus de chances de gagner, mais c’est une sensa­tion formi­dable de pouvoir vivre ces matchs », a déclaré le Russe dans des propos rapportés par Punto de Break.