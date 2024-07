Ceux qui ont compris le parcours de la flamme olym­pique ainsi que son casting sont priés de nous envoyer un email.

A trop vouloir faire du marke­ting et du commerce, on peut dire que ce parcours a été un peu « too much » et loin des valeurs de l’olym­pisme si celles‐ci existent encore.

Mais visi­ble­ment Caroline Garcia y a pris goût.

Il faut dire que la Tricolore, malgré ses perfor­mances plutôt moyennes, reste la spor­tive la plus connue dans notre pays.

Peut‐être que ces Jeux permet­tront à d’autres femmes de se révéler aux yeux du grand public notam­ment dans les « petites » disci­plines qui seront enfin mises en avant médiatiquement.

On rappelle aussi que pour pouvoir gérer l’or­ga­ni­sa­tion de ce parcours, il y a eu plusieurs flammes qui ont circulé et que les relais ont été mise en place suivant le prix payé par chaque commune.

Le comité d’or­ga­ni­sa­tion a donc mis en place la stra­tégie du Tour de France qui demande toujours un gros chèque quand il s’agit de rece­voir ou d’ac­cueillir une étape.