Lors d’une inter­view accordée au Downtown maga­zine, Stefanos Tsitsipas a fait quelques confi­dences sur sa rela­tion avec Paula Badosa.

« Avoir une belle, qui a du succès, ne fait pas partie du jeu. Je n’au­rais jamais pensé sortir avec une joueuse de tennis et main­te­nant, je me sens chan­ceux. On a beau­coup à apprendre l’un de l’autre, dans ce parcours commun. Ma petite amie a beau­coup souf­fert d’une bles­sure, j’ai pu voir sa rési­lience. Mais ces jours sont derrière nous. Elle s’est remise et je suis aussi dans un très bon état mental, en sachant comment prio­riser les choses. Je veux gérer les choses pour vivre une vie équi­li­brée, avec des succès sur et en dehors du court. »