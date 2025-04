Suite au sacre de Carlos Alcaraz à Monte‐Carlo, son premier Masters 1000 moné­gasque, Andy Roddick a exprimé avec assu­rance au micro de Tennis Channel sa convic­tion d’un avenir radieux pour l’Espagnol, donnant lieu à une compa­raison glori­fiante avec le Big 3.

« Tout ce dont nous parlons cette année, c’est de la façon dont Carlos a eu un peu de mal par moment cette année. Je pense que personne sur terre ne doute que, même s’il joue mal pendant deux ou trois semaines, il peut retrouver la forme très rapi­de­ment, renverser le scénario et gagner un titre en Masters 1000. Nous n’avions pas besoin qu’il nous prouve quoi que ce soit cette semaine, mais il vient de le faire à nouveau : ‘pariez contre moi à vos risques et périls’. Rafa à un très jeune âge n’avait pas le nombre d’options que Carlos Alcaraz a à 21 ans. Cela ne veut pas dire que Rafa ne les a pas déve­loppés plus tard. Et Novak avait un jeu défini, Roger avait un jeu défini. Il (Alcaraz) a toutes ces options. Apprendre quand et comment les exploiter est un processus continu. »